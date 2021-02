La dedica di San Valentino ai tifosi della Roma: “Non c’è luce quando non ci siete” – VIDEO

Dedica d’amore della Roma ai tifosi nel giorno di San Valentino. Dopo il bellissimo regalo grazie alla vittoria contro l’Udinese, il club capitolino non si ferma qui e continua a far sentire speciali i supporters giallorossi con un video sulla base della canzone “Ain’t no sunshine“. Interpreti speciali Dzeko, Pedro, Mkhitaryan e Smalling, i senatori della squadra, che spiegano quanto pesi l’assenza dei tifosi: “Non c’è luce da quando non ci siete, solo buio ogni giorno. Non c’è luce da quando non ci siete, e questa casa non è davvero una casa, ogni volta che andate via. E so che tornerete presto, ma non c’è luce quando non ci siete”.

“Ci mancate allo stadio e quando viaggiamo, ma speriamo di vedervi presto”, scrive il club capitolino. Il video è stato realizzato in collaborazione con Qatar Airways, main sponsor della Roma.