Hanno fatto rumore nei giorni scorsi le parole di Sarri che aveva promesso di non presentarsi al derby in caso di slittamento alle 12. Alla fine il tecnico della Lazio si è seduto regolarmente in panchina e la Curva Sud lo ha preso in giro con uno striscione: "Sarri uomo vero: alle 12.30 vengono loro, tu alle 12". Il mister nel prepartita aveva parlato delle sue parole di mercoledì: "La mia era solo una provocazione, i giocatori da soli in questa bolgia non ce li avrei mai lasciati perché ho troppo rispetto per loro. E' solamente un esprimere una mia opinione sulla Lega, che secondo me non sta gestendo al meglio il nostro campionato e il nostro prodotto che è già di suo in difficoltà". La Sud, però, gli ha lanciato una frecciatina.