La curva dell’Esperance di Tunisi ai Fedayn: “Resterai per sempre il mio modello”

Il tifo organizzato della formazione africana si è stretto attorno allo storico gruppo della Curva Sud con uno striscione in italiano nell'ultimo match della Champions League locale

I recenti avvenimenti che hanno coinvolto i Fedayn, aggrediti e derubati dei propri striscioni dagli ultras della Stella Rossa, hanno fatto il giro del mondo e tante tifoserie si sono strette attorno allo storico gruppo della Curva Sud. L'ultima in ordine cronologico è quella dell'Esperance Tunisi che durante una partita di Champions League africana contro lo Zamalek, hanno esposto uno striscione in italiano: "Addio fratello, resterai per sempre il nostro modello”. Questo dunque il messaggio di vicinanza del tifo organizzato della formazione quattro volte campione d’Africa.