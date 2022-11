La coreografia della Curva Sud per il derby: “1927 noi decidemmo di essere Roma”

Olimpico vestito a festa per il derby di questo pomeriggio. Tutti i settori dello stadio, dalla Curva, alle tribune, hanno voluto colorare gli spalti dello stadio per caricare la squadra di Mourinho

Spettacolo in campo e spettacolo sugli spalti. Da sempre il derby di Roma è uno dei più interessanti anche sulle tribune dello stadio, con le due tifoserie che si sfidano a colpi di coreografie mozzafiato. Il match di oggi pomeriggio non ha ovviamente fatto eccezione, con la Curva Sud che, pochi istanti prima del calcio d'inizio, ha colorato il settore con dei teloncini di plastica sventolati al cielo, accompagnati da cori e da un grandissimo telo: "1927 noi decidemmo di essere Roma" si legge sul fondo. Tre i colori predominanti in Sud: il bianco, nella parte bassa e alta del settore, al centro immancabili i due colori del club. Il disegno accompagnato da tanti fumogeni e fuochi d'artificio raffigura il vecchio stemma della città (SPQR) e la figura di Attilio Ferraris detto Ferraris IV. Anche i restanti settori sono stati coinvolti per colorare l'Olimpico e caricare la squadra a loro modo: dalla Tribuna Tevere, Monte Mario, oltre che ai Distinti Sud e la Curva Sud Laterale, tutto lo stadio tranne la Curva Nord è giallorossa questa notte.