La coreografia della Curva Sud nel pre partita: “Tremate… Questa è Roma” – FOTO

Roma-Milan sarà il grande big match della nona giornata di Serie A. Spettacolo in campo e anche sugli spalti, con i tifosi giallorossi che sono accorsi in massa allo Stadio Olimpico. E proprio dal settore più caldo, dalla Curva Sud, si è levato nel corso dell’immediato pre partita la coreografia che ha accompagnato gli ultimi minuti di attesa prima del calcio di inizio. “Tremate…Questa è Roma“, questo il messaggio chiaro e forte lanciato da tutto quanto il popolo romanista, voglioso di tornare a vedere la squadra di Fonseca alla vittoria dopo il pareggio beffa in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach.