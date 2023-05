La coreografia dei tifosi della Roma alla Puskas Arena: “Figli della lupa”

Durante la cerimonia inaugurale gli ultras giallorossi, nello spicchio loro dedicato, hanno messo in scena un mosaico spettacolare

La Puskàs Arèna ribolle di passione. Ancor prima del fischio d'inizio, durante la cerimonia inaugurale, i tifosi della Roma hanno innalzato al cielo di Budapest la loro straordinaria coreografia. Un insieme di cartoncini rosso e gialli hanno composto lo splendido mosaico che ha formato la scritta: "Figli della lupa". Presente anche una fascia interamente tricolore a simboleggiare come la squadra della capitale, questa sera, rappresenta l'Italia in Europa. Anche l'altra parte dello stadio, quella occupata dai tifosi del Siviglia ha realizzato qualcosa di speciale per una partita che vale un'intera stagione.