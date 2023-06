La classifica delle squadre più tifate al mondo: Roma 14esima insieme al Dortmund

Il club giallorosso si piazza all'ultimo posto di questa speciale graduatoria. Per la Serie A in lista anche Juventus, Inter e Milan

"Mai sola mai" e questa volta è proprio il caso di dirlo. Analizzando merchandising, ascolti tv e tanti altri fattori, Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre più tifate al mondo. In 14 esima posizione (a pari merito con il Borussia Dortmund) c'è anche la Roma con 22 milioni di tifosi sparsi per tutto il mondo. Il dato è anche frutto della crescita del brand, fortemente voluta dai Friedkin, e arrivata grazie alle tournée svolte negli ultimi anni come quella dello scorso novembre in Giappone. Le altre italiane presenti in graduatoria sono la Juventus al 13esimo posto con 27 milioni di tifosi, l'Inter nona con 45 milioni e il Milan ottavo grazie ai suoi 55 milioni di supporters. In cima a questa speciale classifica c'è il Manchester United che ne può vantare 650 milioni.