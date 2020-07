La Ceres chiede scusa alla Roma e a Bruno Peres: “Messaggio inopportuno” – FOTO

“Porgiamo le nostre più sentite scuse alla Roma S.p.a., alla Soccer S.a.s di Brand Management S.r.l. e a Bruno Da Silva Peres per il contenuto del tweet del 20 luglio che, contrariamente alle nostre intenzioni, è risultato inopportuno”. Con un breve comunicato pubblicato su Twitter la Ceres ha provato a ricucire lo strappo provocato dal post che associava una birra a Bruno Peres. Un messaggio che ha fatto infuriare i tifosi della Roma, ma soprattutto il club e l’entourage del giocatore brasiliano. “Nonché per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine – si legge ancora nel comunicato -, dei marchi e dei segni distintivi AS Roma, oltre che dell’immagine del suo calciatore. Manifestiamo grande rispetto per la squadra e per lo sportivo”.

Bruno Peres è tornato a Roma lo scorso gennaio dopo una parentesi sfortunata in Brasile che sembrava chiudere in anticipo la sua carriera. Con i consigli di Fonseca e la fiducia ritrovata si è ritagliato un posto importante, diventando l’esterno perfetto nel 3-4-2-1, vero segreto dei 13 punti su 15 conquistati dalla Roma nelle ultime cinque partite.