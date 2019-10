L’Italia in visita all’ospedale Bambino Gesù: presenti Zaniolo, Mancini, Cristante e Spinazzola – FOTO

Sabato sera all’Olimpico va in scena Italia-Grecia, gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Oggi la Nazionale azzurra è arrivata nella Capitale dopo i primi giorni di ritiro a Coverciano e in programma c’è la visita all’ospedale Bambino Gesù che compie 150 anni. Presente il presidente della Figc, Gabriele Gravina, oltre al ct, Roberto Mancini e tutta la rosa. Tra questi anche 4 giallorossi: Nicolò Zaniolo, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola. Nel giorno della partita verrà poi fatta una raccolta fondi per la realizzazione dell’Istituto di Tumori e Trapianti.