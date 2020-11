Kumbulla: “Questa è la Roma”. Veretout: “Vinta un’altra battaglia” – FOTO

Nell’ultima gara in campionato, contro il Milan, aveva realizzato il gol del 3-3. Con la Fiorentina Marash Kumbulla è stato invece tenuto a riposo da Paulo Fonseca che, complice il ritorno in pianta stabile di Smalling, ha fatto entrare il difensore albanese all’89’, permettendogli di risparmiare energie in vista delle prossime partite. Nessun problema per l’ex Verona, che ha celebrato così il successo dei suoi compagni: “Uniti si vince, questa è la Roma“. Il centrale, sul suo profilo Instagram, ha postato un’esultanza di gruppo.

“Abbiamo vinto un’altra battaglia fondamentale per la nostra crescita“, il commento a caldo di Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha scelto Twitter per esternare la gioia della vittoria contro la sua ex squadra. “Forza Roma! Forza Armenia!” è stato invece il tweet di Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista, autore dell’assist a Pedro in occasione del secondo gol, ha dunque voluto rimarcare la vicinanza al suo paese d’origine, coinvolto nel conflitto con l’Azerbaigian. Infine Pedro, autore del secondo gol: “+3: Daje Roma!“: il tweet dello spagnolo.