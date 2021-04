Kumbulla: “Uniti come la squadra che siamo sempre stati. Il mio cuore sarà con voi” – FOTO

Marash Kumbulla suona la carica in vista della partita contro l’Ajax. Il difensore albanese ha scritto su Instagram un messaggio ai suoi compagni: “Più uniti che mai, come la squadra che siamo sempre stati. Stasera il mio cuore sarà lì con voi ragazzi. In bocca al lupo a tutti! Daje Roma“. L’ex Verona, costretto a saltare la sfida di Europa League a causa dell‘infortunio al menisco riportato a fine marzo, seguirà la sua squadra da casa. Il centrale sta cercando di recuperare dalla lesione per rientrare in campo prima della fine della stagione: lo staff medico della Roma ha infatti optato per una terapia conservativa ed escluso l’ipotesi dell’intervento chirurgico.