Kumbulla, tampone negativo ed entusiasmo sui social: “E’ ora di tornare” – FOTO

Paulo Fonseca può sorridere. Esito negativo per il nuovo tampone fatto a Marash Kumbulla, che si prepara così a tornare a disposizione del tecnico nei prossimi giorni. L’albanese dovrà sostenere a Villa Stuart il classico test di idoneità prima di avere il semaforo verde per tornare ad allenarsi in gruppo domani a Trigoria. Un recupero importante per la Roma, visto l’allarme difensivo scattato con l’indisponibilità di Smalling, la ricaduta di Mancini e le condizioni fisiche non ottimali di Ibanez.

Nonostante l’isolamento per Covid, Kumbulla ha continuato ad allenarsi a casa con sessioni di cyclette e corsa, per non perdere il tono muscolare e per farsi trovare subito pronto al rientro. Il giocatore è da subito apparso entusiasta del risultato del test, come dimostrato da una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram con un messaggio allegato: “E’ ora di tornare…”.