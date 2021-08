Kumbulla su Instagram: “Per chi perde, sotto con la penitenza! Daje Roma” – FOTO

Il difensore ha condiviso uno scatto dell'allenamento di oggi

La Roma prosegue il suo ritiro in Portogallo in un clima molto sereno. Nel pomeriggio Marash Kumbulla con un post su Instagram, ha pubblicato una foto che testimonia un gruppo coeso e affiatato. Il difensore ha condiviso un momento dell'allenamento odierno, con la didascalia: "Per chi perde, sotto con la penitenza! Daje Roma". Nell'allenamento di oggi ha preso parte anche il neo acquisto Shomurodov, mentre Cristante si è allenato a parte. I giallorossi si preparano al meglio all'amichevole di domani alle ore 12 contro il Belenenses ma soprattutto al primo impegno ufficiale il 19 agosto contro una tra Trabzonspor e Molde