Kumbulla: “Sono felice per l’esordio con l’Albania, ma pensiamo alla prossima partita” – FOTO

Una serata indimenticabile, quella che Marash Kumbulla ha passato ieri. L’esordio con la Nazionale albanese è finalmente arrivato per il neo-difensore della Roma, nell’incontro di Nations League contro il Kazakistan, pareggiato 0-0. Il commissario tecnico Edy Reja lo ha schierato titolare per tutti e 90 i minuti di gioco, al fianco di Djimsiti (Atalanta) nella sua difesa a quattro. Una volta smaltita l’emozione per il traguardo raggiunto, Kumbulla ha affidato ad un messaggio su Instagram tutti i suoi pensieri: “Un risultato importante che ci tiene in corsa per i nostri obiettivi. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, perché vogliamo fare di più. Felice per l’esordio da titolare con questi colori e per la mia prima volta in campo in Uefa Nations League”.