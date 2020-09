Kumbulla: “Che bravo Smalling, ho cercato di imparare da lui. La Roma è l’ideale per me”

Neanche il tempo di cominciare la sua nuova avventura con la Roma che per Kumbulla è già arrivata la prima convocazione, Anche se con ogni probabilità non giocherà dal primo minuto con la sua ex squadra. Il difensore albanese ha parlato della sfida in giallorosso al The Guardian, raccontando anche di un suo possibile compagno di squadra: “L’anno scorso mi è piaciuto molto guardare Chris Smalling. Ho cercato di imparare molte cose da lui”. Fosse per Fonseca farebbero entrambi parte della difesa della Roma 2020-2021, ma la trattativa con il Manchester United è tutt’altro che semplice.

“Quando mi sono reso conto per la prima volta dell’opportunità di giocare per la Roma, non mi ci è voluto molto tempo per decidere – continua Kumbulla -. Ho capito subito che era il club giusto per me. Hanno mostrato il loro interesse e mi sono sentito molto bene. Mi hanno mostrato il progetto, ho parlato con lo staff e con Fonseca. I tifosi della Roma, lo stadio e la storia di questo grande club sono fantastici ed è stato facilissimo sceglierlo. È il luogo ideale per continuare la mia carriera. Il sistema di gioco? Mi sono sentito molto bene nel primo allenamento, ora è solo il momento di adattarmi a questo stile di gioco, migliorando e conoscendo il modo di giocare e di pensare dell’allenatore”.

Poi sull’ultimo campionato e i primi scontri con i big della Serie A: “Ronaldo è stato un avversario molto duro, ma ho cercato di limitarlo con le mie caratteristiche e di anticiparlo. Dybala e Lukaku sono molto difficili da affrontare, il primo per la sua velocità e il secondo per la sua forza. Ma giocare contro i migliori giocatori d’Italia così in giovane età mi ha fatto crescere più velocemente. La vittoria contro la Juventus è indimenticabile perché era anche il mio compleanno. Non avrei potuto chiedere un regalo migliore”.

Kumbulla ha scelto di giocare per la nazionale albanese: “L’Italia è un Paese che mi ha dato molto e dove amo vivere, ma il mio cuore mi ha sempre detto che la mia nazionale è l’Albania; tutta la mia famiglia viene da lì e sono orgoglioso delle mie origini”.