Kumbulla si allena con Mancini: “Prepariamoci a un altro giovedì europeo” – FOTO

Marash Kumbulla suona la carica in vista del match di giovedì contro il Cluj. Sul suo profilo Instagram, il difensore albanese ha postato una foto dell’allenamento assieme al suo compagno di reparto Gianluca Mancini, scrivendo: “Prepariamoci a un altro giovedì europeo. Daje!“. Il riferimento, naturalmente, è alla prossima sfida di Europa League, in programma tra due giorni allo stadio Olimpico. Kumbulla, dopo il turno di riposo contro la Fiorentina, verrà molto probabilmente schierato dall’inizio, anche perché Mancini, squalificato, sarà costretto a fare il tifo per i suoi compagni.