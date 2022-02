Kumbulla: “Sbagliato approccio. Dobbiamo essere più costanti nella partita”

Le parole del difensore: "Dobbiamo iniziare meglio perché dopo i primi 5 minuti la squadra ha giocato bene però per loro era molto più facile"

Redazione

Entrato all'intervallo al posto di Ibanez, Kumbulla ha parlato della partita contro l'Inter dopo il fischio finale. Queste le sue parole:

KUMBULLA A SKY SPORT

Mourinho ha detto che non è possibile prendere un gol dopo 2', quanto è pesato l'approccio sbagliat0? Lo abbiamo sbagliato. Dopo il gol hanno avuto la partita in discesa. Dobbiamo iniziare meglio perché dopo i primi 5 minuti la squadra ha giocato bene.

Sei entrato nel secondo tempo per Ibanez e non hai responsabilità, vediamo trapelare insicurezza dei centrali nell'impostazione. E' una criticità? Non ci ho fatto caso. Dobbiamo migliorare e non siamo nella posizione per dire che stiamo facendo tutto bene. I miei compagni, però, stanno dando tutto.

Perché il salto di qualità non si vede con continuità? Dobbiamo essere più costanti nella partita. Passiamo da momenti positivi ad altri negativi. In questi dobbiamo unirci per cercare di superarli.

Contro il Genoa sembravate impacciati nel primo tempo, poi nel secondo avete giocato e avreste meritato la vittoria. Perché l'allenatore deve ricorrere ai cambi per farvi cambiare atteggiamento? Nel primo tempo cobtro il Genoa abbiamo faticato poi abbiamo giocato bene. Non abbiamo vinto non solo per errori nostri. Oggi siamo partiti così così e poi siamo migliorati. Dobbiamo essere costanti nella gara. Il mister ci aiuta e cercheremo di analizzare gli errori per essere più costanti.

KUMBULLA A ROMA TV+

“Abbiamo sbagliato dopo 5 minuti l’approccio alla partita e c’è tanto rammarico perché dopo abbiamo giocato bene e abbiamo tenuto testa ad una delle squadre più forti d’Italia. Dobbiamo migliorare in alcuni punti di vista”.

Questa squadra deve crescere nel trovare continuità nell’arco dei 90 minuti? “Dobbiamo essere costanti durante la partita. E’ successo spesso quest’anno che alterniamo momenti buoni a momenti negativi. Dobbiamo migliorare la nostra mentalità e cercare di farlo durante tutta la partita”

Guardando il campionato c’è già la possibilità di riprendersi. “Analizzeremo gli errori fatti in questa partita ma già da domani penseremo a domenica. Dobbiamo andare per vincere la partita e portare a casa 3 punti”.