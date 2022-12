Kumbulla saluta il 2022: “Un anno speciale. Ho alzato un trofeo nella mia Albania”

Marash Kumbulla tramite i propri profili social ha voluto condividere con i propri tifosi le emozioni provate in questo 2022, ormai quasi giunto al termine: "E' stato un anno speciale per me perché ho potuto realizzare il sogno di alzare un trofeo europeo con la Roma e proprio nella mia Albania". Questo il primo messaggio del centrale giallorosso che poi ha concluso con i ringraziamenti e i buoni propositi per il nuovo anno: "Ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto in quest'anno. Ora voglio iniziare il 2023 con la giusta determinazione per togliermi ancora molte soddisfazioni".