Kumbulla saluta i tifosi della Roma: “Un onore indossare questa maglia” – FOTO

Ieri lo sbarco a Fiumicino e le visite mediche, oggi l’ufficialità con la Roma. Kumbulla è il primo acquisto dei Friedkin e sono già arrivate le sue parole nell’intervista attraverso i canali ufficiali del club. Poi il saluto all’Hellas sui social e ora quello ai suoi nuovi tifosi: “Ciao Roma! Che onore indossare la tua maglia, rappresentare i tuoi colori e giocare per i tuoi tifosi. Molto fiero di essere uno di voi“. Indosserà la numero 24 e già sabato potrà essere in campo proprio contro i suoi ex compagni, pronto a dare da subito una mano alla squadra di Fonseca.