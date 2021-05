Kumbulla ritrova l’Albania: “È sempre bello tornare in nazionale” – FOTO

Il difensore giocherà due amichevoli il 5 e l'8 giugno

Marash Kumbulla torna a indossare la maglia dell'Albania. Per ora solo in allenamento, visto che il difensore della Roma è in ritiro con la sua nazionale. Poi le due amichevoli che chiuderanno la stagione (l'Albania non partecipa agli Europei) contro Galles e Repubblica Ceca il 5 e l'8 giugno. "È sempre bello tornare in nazionale", ha scritto il centrale su Instagram. Proprio in nazionale Kumbulla si era infortunato nel mese di marzo, saltando un mese di campionato.