Kumbulla: “Dobbiamo ripartire subito, sennò non miglioriamo mai”

Il difensore giallorosso Marash Kumbulla è intervenuto a Teleradiostereo a margine della distribuzione dei doni natalizi organizzata all’Istituto Spallanzani da Roma Cares. Queste le sue dichiarazioni:

Che cosa vi siete detti nello spogliatoio dopo la partita di ieri?

Parleremo con il mister riguardo quello che non è andato bene ieri. Nel secondo tempo siamo calati, abbiamo fatto fatica contro una squadra forte. Dobbiamo ripartire, se guardiamo solo al passato non miglioriamo mai. Dobbiamo guardare gli errori e cercare di non ripeterli.

La Roma dimostra di far fatica quando l’asticella si alza. E’ soltanto una casualità o sentite questo?

Dimostreremo che non è così, lo abbiamo già fatto seppur pareggiando contro Juve e Milan dimostrando di potercela giocare con tutti. Ieri è andata male nel secondo tempo, ma con le altre squadre c rifaremo.

Vieni da una realtà di provincia come Verona, hai sentito l’impatto calcistico e umano nella grande città?

No perché ero subito concentrato sulla squadra e volevo farmi trovare a disposizione dal mister. Sono molto tranquillo, mi piace stare a casa e quindi mi comporto a Roma come facevo a Peschiera.

Nella Roma c’è un reparto difensivo importante: come ti sei inserito e cosa hai trovato diverso nei metodi di allenamento di Fonseca? Hai imparato qualcosa di nuovo?

E’ tutto diverso rispetto allo scorso anno, ho imparato già tanto con giocatori del calibro di Ibanez, Smalling e Mancini. Già adesso mi sento molto migliorato rispetto a quando sono arrivato.

Cosa ti ha spinto a scegliere la Roma, visto che sia Inter sia Lazio ad esempio ti hanno seguito? E’ stato un colpo di fulmine?

La Roma mi ha dimostrato subito interesse, poi grazie ai tifosi, al mister e alla squadra sono stato convinto. Non ho avuto alcun dubbio.

Nella rosa del primo scudetto, quello del ’42, era presente un calciatore albanese. Chissà che possa essere di augurio…

Speriamo, sarebbe bellissimo e fantastico.