Kumbulla ringrazia i tifosi: “Siete unici. Ci rivediamo la prossima stagione”

Le parole dell'ex difensore: "Siete unici e non avete mai fatto mancare la vostra vicinanza a me e alla squadra durante questo lunghissimo viaggio"

Da tempo ai box a causa di un brutto infortunio, Marash Kumbulla è stato comunque protagonista di questa stagione dei giallorossi. Per questo motivo, il difensore albanese ha voluto ringraziare del sostengo i tifosi tramite il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole. "Ancora una volta dobbiamo ringraziarvi per il vostro affetto: siete unici e non avete mai fatto mancare la vostra vicinanza a me e alla squadra durante questo lunghissimo viaggio! Ci rivediamo per la prossima stagione e forza Roma sempre!".