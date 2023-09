Kumbulla ricorda l’esordio con la Roma: “Voglio tornare a difendere questi colori”

Il difensore giallorosso è ancora ai box causa infortunio, ma il desiderio di scendere in campo è tanto: "L'amore per questa maglia continua a crescere. Non vedo l'ora che arrivi il giorno di indossarla ancora"

Redazione

Marash Kumbulla è ancora fermo ai box dopo il brutto infortunio al crociato che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco. Il suo rientro è previsto per il 2024, ma l'albanese freme per dare una mano ai suoi compagni di squadra. Attraverso un post su Instagram, infatti, il centrale difensivo albanese ha ricordato il suo esordio con la Roma:"Sono passati 3 anni esatti dalla prima volta che ho giocato con questa maglia e l'amore per lei è continuato a crescere. Non vedo l'ora che arrivi il giorno di indossarla ancora e di tornare a difendere questi colori. Daje Roma".

