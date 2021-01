Kumbulla punta l’Inter: “Focalizzati sui nostri obiettivi”

Kumbulla tiene alta la concentrazione in vista della supersfida di domenica alle 12.30 contro l’Inter. “Focalizzati sui nostri obiettivi”, ha scritto il centrale albanese della Roma su Instagram con uno scatto dell’allenamento. I giallorossi hanno la grande chance di agganciare i nerazzurri al secondo posto, conoscendo già il risultato di Milan-Torino e la possibile vicinanza alla vetta. Kumbulla, arrivato in estate dal Verona, ha collezionato 10 presenza in campionato di cui sei da titolare. Il classe ’99 non è ancora riuscito a trovare continuità dal 1′, ma con due gol molto importanti all’attivo, uno in Europa League e l’altro a ‘San Siro’ col Milan.