Kumbulla punta l’Atalanta: “Sempre concentrato”

Il suo ritorno, insieme a quello di Mancini, ha restituito a Paulo Fonseca la possibilità di scegliere in difesa. Marash Kumbulla ha giocato da titolare con il Sassuolo, poi si è fermato a Bologna per crampi ma è tornato in campo nel match di ieri col Torino, entrando al posto di Mancini. L’albanese è riuscito a integrarsi subito nella rosa giallorossa e per domenica contro l’Atalanta si giocherà un posto da titolare. “Sempre concentrato”, ha scritto l’ex Verona su Instagram. Il suo ex allenatore al Verona, Ivan Juric, è certo: la Roma ha fatto un affare acquistato Kumbulla.