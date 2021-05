Kumbulla: “Prima stagione positiva per me. Siamo ansiosi di giocare il derby”

Le parole del difensore romanista: "Non vediamo l'ora di scendere in campo per giocarcela soprattutto dopo l'andata dove abbiamo sbagliato"

Redazione

Marash Kumbulla racconta le sue impressioni dopo la partita persa 3-1 dalla Roma con l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni sul match.

KUMBULLA A ROMA TV

Non è andata benissimo, risultato forse troppo pesante? Sì nel secondo tempo sul 2-1 abbiamo avuto un paio di occasioni per pareggiare e per cercare di vincere ma ci è mancato il gol. Quando sbagli, soprattutto coi campioni d'Italia, la paghi. Purtroppo il risultato non è quello che volevamo ma dobbiamo andare avanti e migliorare gli errori.

Era quello che vi aspettavate? Sapevamo che sono fortissimi nelle ripartenze con gli esterni, potevamo fare meglio soprattutto sui gol, dobbiamo guardare gli errori nostri e cercare di migliorare per batterli in futuro.

Per te è stata la 19^ presenza, che bilancio fai? Sicuramente avrei voluto dare di più per la squadra ma essendo la mia prima esperienza in un club così grande tutto sommato è positiva. Ovviamente per la squadra speravamo di fare meglio ma ormai è andata, cerchiamo di finire questa stagione al meglio.

Sai l'importanza del derby, come lo attendete? Lo viviamo con molta ansia, non vediamo l'ora di scendere in campo per giocarcela soprattutto dopo l'andata dove abbiamo sbagliato. Cercheremo di vincere il derby anche per i tifosi che ci guardano da casa.