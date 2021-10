Kumbulla pensa al riscatto: “Dagli errori si impara. Poche parole, tanto lavoro”

Il centrale della Roma è stato tra i cinque esclusi nel match con il Napoli dopo la figuraccia di Bodo

Sperava in un avvio diverso nella prima stagione con Mourinho come allenatore. Marash Kumbulla invece si ritrova a raccogliere il cocci dopo il disastro di Bodo e l'esclusione dal match con il Napoli. Il difensore è stato tra gli "epurati" che lo Special One ha mandato in tribuna ieri. Insieme a lui anche Villar, Mayoral, Reynolds e Diawara. Su Instagram ha pubblicato un post che mostra la voglia di riscatto: "Dagli errori si impara. Poche parole e tanto lavoro! Forza Roma" le sue parole. Il classe 2000 spera di rientrare subito tra i convocati e di avere presto un'altra chance per dimostrare al tecnico che può fidarsi.