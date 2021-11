Kumbulla: “Oggi è come una finale, non sottovaluteremo lo Zorya”

Le parole del difensore: "Credo di riuscire a giocare in tutti i sistemi. A tre sono più abituato ma non ho nessun problema a giocare a 4"

Dopo la debacle di Bodo non bisogna più sottovalutare le avversarie di Conference League. Ne ha parlato Marash Kumbulla nel pre partita della sfida con lo Zorya.

In Europa non bisogna sottovalutare nessuna squadra, oggi starete attenti? "Sicuramente, non sottovalutiamo nessuna squadra, ancor meno lo Zorya. Dovremo fare una grandissima partita perché se vinciamo siamo qualificati quindi è una finale".