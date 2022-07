Kumbulla non vede l’ora di iniziare: “Carichi per la prossima stagione”

Per alcuni giocatori della Roma questa settimana ha segnato l'inizio dei lavori in vista della prossima stagione. Tra quelli si sono presentati a Trigoria c'è anche Kumbulla. Pur avendo diritto a una settimana i più di vacanze in virtù degli impegni di giugno con la sua Albania, il centrale ha deciso di rientrare in anticipo per mettersi subito a disposizione e, chissà, scalare le gerarchie. Una determinazione mostrata anche attraverso i social sui quali Marash ha pubblicato una foto insieme al compagno di reparto Smalling. "Carichi per la prossima stagione" la didascalia, non originalissima ma carica di significato. Il difensore, infatti, vuole continuare in giallorosso il percorso di crescita che lo ha visto protagonista nella seconda parte della scorsa annata.