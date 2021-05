Kumbulla: “Nessun rischio, vinciamo e andiamo in Europa”

Le parole del difensore nel pre-gara di Spezia-Roma

Redazione

Marash Kumbulla giocherà al fianco di Mancini al centro della difesa questa sera. Ecco le sue parole a pochi minuti dal fischio d'inizio

KUMBULLA A SKY

"Non vedo rischi, ma solo una partita in cui vogliamo portare a casa i 3 punti e cercare di arrivare in Europa“.

KUMBULLA A ROMA TV

L'ultima partita della stagione, c'è da conquistare un obiettivo importante... Siamo arrivati qua per cercare di vincere e qualificarci in Europa, ce la metteremo tutta. Sappiamo che non è facile, ma noi proveremo a vincere in qualsiasi modo.

Nel derby avete dimostrato voglia di andare a prendere il risultato... Serve la stessa voglia di arrivare ai tre punti che abbiamo avuto al derby. Ci è mancata qualche volta nel corso della stagione ma pensiamo solo a questa partita.

Non bisogna sottovalutare lo Spezia... Giocheranno per vincere nonostante abbiano raggiunto l'obiettivo. Siamo venuti qua con l'idea di vincere, proveremo a farlo in ogni modo.