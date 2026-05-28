Marash Kumbulla è stato protagonista di una brutta stagione in prestito con il Mallorca - retrocesso in seconda divisione spagnola - condizionata dai tanti infortuni. Il giocatore di proprietà della Roma ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo in cui ha parlato della stagione appena conclusa e di quello che potrebbe essere il suo futuro. Ecco le sue parole.

Sulla Roma e Gasperini: “È uno dei migliori allenatori d’Italia e d’Europa. Lo ha dimostrato con l’Atalanta e con la Roma, riportandola in Champions League dopo tanti anni. Mi sarebbe piaciuto allenarmi di più con lui, ma la Roma ha preso le sue decisioni. Bisogna accettarle e cercare qualcosa che ti convinca. Ora andrò per allenarmi bene, mettermi a disposizione del mister e fare del mio meglio. Poi parleremo con loro, vedremo cosa vogliono e decideremo.”

Sulla retrocessione con il Mallorca: “Nel calcio contano molto i momenti e, quando abbiamo iniziato LaLiga, abbiamo avuto un calendario piuttosto difficile. Questo ci ha portato a una serie negativa, poi senti la pressione… Penso che avessimo una rosa per salvarci almeno tranquillamente, ma nel calcio succedono cose che a volte non sai spiegare. Non ha spiegazione. Sono convinto che tutto accada per una ragione. È stato un anno molto difficile, ma che mi renderà più forte. Ora voglio staccare e iniziare la prossima stagione con un’altra mentalità.”