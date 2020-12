Kumbulla: “L’obiettivo in Europa League è arrivare in fondo”

Un tempo in campo, prima di lasciare il posto a Smalling. Domenica sarà ancora in campo dal primo minuto Kumbulla, che ha commentato così la partita col Sofia.

KUMBULLA A SKY

“Abbiamo sbagliato tante uscite, siamo mancati di concentrazione probabilmente perché eravamo già passati come primi. Non si possono regalare così certi gol, dobbiamo migliorare, ma pensiamo alla prossima. Il nostro obiettivo è andare avanti il più possibile in Europa League, la competizione è difficile perché ci sono tanti turni ma l’obiettivo è andare fino in fondo. Mi sento molto meglio, ho giocato tanti minuti con il Sassuolo e 45’ stasera: mi sento molto meglio”.