Kumbulla: “La prima rete con la Roma in Serie A non si scorda mai”

Qualche distrazione in fase difensiva compensata però da un grande fiuto del gol nell’area di rigore avversaria. Marash Kumbulla si è definitivamente preso la Roma, soprattutto dopo la rete del 3 a 3 di ieri contro il Milan. La seconda consecutiva, prima in A con la maglia giallorossa. Ed è proprio per festeggiare il gol che il difensore albanese ha pubblicato sul suo profil0 Instagram il video dell’azione con un messaggio di grande carica: “Il primo gol in Serie A con la maglia della Roma non si scorda mai“. Continua così il percorso di crescita dell’albanese, che nel post gara ha confermato l’attaccamento alla maglia e la voglia di progredire e di confermarsi in giallorosso.