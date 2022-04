Kumbulla: “Iniziamo la settimana con l’umore giusto” – FOTO

L'albanese suona la carica in vista di una settimana importante con in programma la lunga trasferta in Norvegia. Domenica, invece, all'Olimpico arriverà la Salernitana

La Roma si è ritrovata a Trigoria per iniziare a preparare la partita di giovedì contro il Bodo. La vittoria di misura arrivata ieri contro la Sampdoria, decimo risultato utile consecutivo, ha dato uno slancio importante in vista della Conference League. Kumbulla, entrato nei minuti finali, ha usato i social per dare la carica i suoi: "Iniziamo la settimana con l'umore giusto" ha scritto il difensore albanese in cerca di di un posto da titolare che manca da prima del derby. Inizia per i giallorossi una settimana importante con in programma la lunga trasferta in Norvegia dove ci sarà da vendicare la debacle di inizio stagione. Domenica, invece, all'Olimpico arriverà la Salernitana affamata di punti salvezza. Sfida da affrontare senza il capitano Pellegrini che è stato ammonito durante l'uscita dal campo mentre lasciava il posto proprio a Kumbulla.