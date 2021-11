Kumbulla, infortunio al flessore destro con l’Albania: valutazioni in corso

In serata o domani in mattinata il difensore svolgerà nuovi controlli e si deciderà, quindi, se farlo rientrare a Roma o meno

Al 17' della partita tra Inghilterra e Albania, Marash Kumbulla ha lasciato il campo per un infortunio. Dopo i primi esami è stato evidenziato problema al flessore destro. In serata o al massimo domani in mattinata il difensore svolgerà nuovi controlli e si deciderà, quindi, se farlo rientrare a Roma o meno. A marzo scorso si era già infortunato con la sua nazionale, in occasione della partita contro l'Andorra, ed era rimasto fuori quasi fino al termine della stagione.