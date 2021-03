Kumbulla incontra l’ambasciatore dell’Albania: donati fiori per la festa delle donne – VIDEO

In occasione della festa delle donne, Marash Kumbulla è andato a trovare l’ambasciatore dell’Albania e le ha portato dei fiori. Anila Bitri è una delle tante figure femminili che rappresentano la forza e l’importanza delle donne in tutto il mondo e così il difensore giallorosso ha potuto omaggiarla con dei fiori, così come alle altre donne presenti ha donato un mazzo di mimose ciascuna. Il numero 24 ha inoltre regalato una maglia autografata all’ambasciatore. “Essere un esempio per gli albanesi che vivono in Italia è un motivo di orgoglio per me”, dice Kumbulla. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video di quella giornata.