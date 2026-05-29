Il 13 luglio a Trigoria, Gasperini ritroverà anche Marash Kumbulla. Al Maiorca ha deluso le aspettative (solamente otto le presenze) e il club spagnolo - retrocesso in Serie B - non eserciterà il diritto di riscatto. Il centrale nelle ultime stagioni ha giocato con Sassuolo e Real Sociedad senza però convincere nessuno e ora torna alla base. Il contratto è in scadenza nel 2027 quindi non potrà andare via nuovamente in prestito con diritto di riscatto, ma solamente a titolo definitivo. In una recente intervista ha detto di voler provare a convincere Gasperini, lo stesso allenatore che l'anno scorso lo aveva bocciato proprio durante il ritiro. I due a rischio cessione erano lui ed Hermoso, ma lo spagnolo nel giro di poche settimane è diventato un fedelissimo e ora si gode il prolungamento per un altro anno. Kumbulla proverà a rimanere e ritroverà anche Tony D'Amico. Il neo ds lo ha già avuto al Verona, ne apprezza le qualità e fu lui a cederlo ai giallorossi per quasi trenta milioni di euro nell'estate del 2020, il primo colpo dell'era Friedkin. Ha vinto la Conference League in giallorosso senza però mai convincere. Questa è l'ultima chance, se non convincerà Gasp la Roma si muoverà sul mercato per provare a cederlo.