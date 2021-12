Kumbulla: “Grato per quanto vissuto quest’anno. Voglio rendere speciale il 2022”

Il centrale albanese ha pubblicato su Instagram un messaggio di auguri

Marash Kumbulla alla fine di un anno per lui travagliato ha pubblicato su Instagram un post di auguri con tanto di messaggio motivazionale. "Grato per tutto quello che ho vissuto in quest'ultimo anno, ma carico e motivato per rendere ancora più speciale il 2022! Buon anno a tutti!" le parole del centrale albanese. Dopo un inizio anno difficile, caratterizzato da tante panchine e dall'epurazione post-Bodo, Kumbulla sembra aver convinto Mourinho che avrebbe bloccato il suo trasferimento esaltando la sua umiltà e il suo duro lavoro. Molte squadre di Serie A (tra cui Torino e Fiorentina) sarebbero pronte a mettere le mani sul calciatore ma lo Special One e Pinto hanno chiuso la porta.