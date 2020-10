Kumbulla esulta per il 5-2 contro il Benevento: “Vittoria di carattere, forza Roma” – FOTO

Marash Kumbulla ieri non è partito titolare nello scacchiere di Paulo Fonseca, subentrando ad Ibanez al 33′ del secondo tempo, ma il centrale albanese esulta per la vittoria del gruppo come se avesse sudato per tutti e novanta i minuti di gioco. Sul suo profilo Instagram, il centrale albanese ex Verona, ha condiviso un post in cui esulta per il 5-2 impartito al Benevento di Pippo Inzaghi: “Grande Roma! Complimenti a tutti. Ieri abbiamo fatto una bella partita. Una vittoria di carattere e un altro salto avanti verso i nostri obiettivi. Daje team!”.