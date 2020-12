Kumbulla entusiasta: “Ringrazio i tifosi della Roma per l’accoglienza”

Marash Kumbulla si è già perfettamente calato nella realtà giallorossa. Il difensore della Roma, con un post sul proprio profilo Instagram, ha ripercorso le tappe principali del suo 2020 dedicando un pensiero particolare ai suoi nuovi tifosi: “Questo è stato un anno di svolta per la mia carriera. Una nuova squadra, una nuova città, una nuova maglia da indossare e tutto questo con una pandemia mondiale in corso. Non posso che essere felice e sentirmi fortunato di aver la possibilità di poter realizzare i miei sogni. Prima di tutto voglio ringraziare L’Hellas Verona per avermi permesso di crescere ed esordire in Serie A. Poi ringrazio anche i tifosi giallorossi per avermi accolto benissimo fin da subito. Il mio desiderio per il 2021 è potervi avere presto al nostro fianco per poterci supportare e spingere alla vittoria. Forza Roma!“

Kumbulla è stato acquistato dalla Roma nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato: dal suo arrivo nella Capitale il difensore ha già collezionato diverse presenze, condite anche da due gol. L’albanese ha convinto già tutti in quel di Trigoria ed è pronto a diventare un pilastro futuro della difesa giallorossa.