Kumbulla e lo stadio Olimpico pieno di tifosi: “Non vedo l’ora” – FOTO

Marash Kumbulla ha giocato 8 partite allo stadio Olimpico, ma in nessuna di queste era presente la Curva Sud al completo. Complici le restrizioni legate all’ingresso degli spettatori, il difensore arrivato in estate dal Verona non ha potuto ancora ammirare dal vivo i tifosi della Roma. Al centrale, su Instagram, un tifoso ha chiesto: “Come ti immagini il momento in cui troverai lo stadio Olimpico pieno?“. “Non vedo l’ora“, è stata la risposta del numero 24, che in un’altra storia ha scelto come piatto di Roma preferito i tonnarelli cacio e pepe.