Kumbulla e lo scatto social con Smalling: “Pedalare per continuare a vincere”

Il difensore albanese ha postato una foto su Ig in vista dell'impegno contro il Bologna

Giornata euforica oggi in casa Roma, dopo la vittoria col Torino. La squadra è tornata ad allenarsi in vista dell'impegno contro il Bologna in programma l'1 dicembre al Dall'Ara. Non sono mancati i momenti divertenti nell'ambiente di lavoro. Marash Kumbulla ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto con Chris Smalling mentre svolgono la seduta di allenamento in palestra. "Pedalare per continuare a vincere" ha postato il difensore albanese. Ieri il numero 24 è entrato a pochi minuti dalla fine ed è stato anche ammonito per un'entrata decisa su Zuma. L'impronta che Mourinho sta dando - l'ha detto anche in conferenza stampa pre Torino - è quella di una squadra che dà tutto fino alla fine.