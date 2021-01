Kumbulla e Calafiori tra i migliori 50 giovani scelti dall’Uefa

L’Uefa ha stilato la lista dei 50 giovani calciatori da tenere d’occhio nel 2021. L’elenco, consultabile sul sito ufficiale della federazione europea, comprende giocatori già affermati come Pedri e Bellingham e anche due romanisti: Marash Kumbulla e Riccardo Calafiori. I difensori giallorossi, in questa stagione, sono stati protagonisti in Europa League: l’albanese ha realizzato un gol allo Young Boys nella prima partita del girone, mentre il terzino ha segnato agli svizzeri nella sfida di ritorno.