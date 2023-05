Kumbulla dopo l’operazione: “Pronto a dare tutto per tornare in campo. Forza Roma”

Il messaggio social del centrale giallorosso: "È andata nel migliore dei modi e per questo voglio ringraziare l’equipe medica che mi ha assistito. Grazie ancora a tutti per l’affetto e il supporto dimostrato"

Marash Kumbulla è tornato a parlare dopo l'infortunio al legamento crociato che lo ha costretto all'operazione, svolta ieri a Milano presso la Casa di Cura "La Madonnina". Il centrale albense, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni: "Questa operazione è il primo passo per il mio ritorno in campo. È andata nel migliore dei modi e per questo voglio ringraziare l’equipe medica che mi ha assistito". Queste le prime parole di Kumbulla che ha poi concluso: "Ora avrò bisogno di riposare fisicamente ma con la testa sono già pronto a fare tutto il necessario per tornare a dare il mio 110% per i colori che difendo. Grazie ancora a tutti per l’affetto e il supporto dimostrato, è di grande aiuto! Forza Roma sempre!".