Kumbulla: “Dobbiamo dimenticare il derby. La Coppa Italia non va scartata”

Pochi minuti all’inizio di Roma-Spezia. Intervistato da Roma Tv, Marash Kumbulla ha presentato così la sfida:

KUMBULLA A ROMA TV

Come ti senti?

Sicuramente molto bene, queste settimane mi sono servite per arrivare ad oggi in buone condizioni.

Sono stati giorni particolari dopo il derby, si rigioca subito. Cosa vi siete detti per ripartire?

Ci sono poche cose da dire, dobbiamo dimenticare quella partita e tornare a fare meglio a partire da oggi.

Stasera inizia la Coppa Italia, un obiettivo importante.

Sì, non va scartata, dovremo impegnarci e avere un atteggiamento sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo avuto con la Lazio.