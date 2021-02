Kumbulla: “Daremo filo da torcere a Ronaldo e Morata”

Tutto pronto per il fischio di inizio della gara tra Juventus e Roma, con i giallorossi attesi a una prestazione importante soprattutto dopo lo stop clamoroso dell’Atalanta contro il Toro. Ai microfoni di Roma TV ha parlato Marash Kumbulla, queste le sue dichiarazioni:

E’ una grande sfida, come la vivi emotivamente?

Siamo carichi per dimostrare le nostre qualità, abbiamo di fronte un squadra forte come la Juve e vogliamo giocarci tutte le nostre carte.

Come si marcano Ronaldo e Morata?

Di reparto, tutti insieme e soffrendo da squadra. Sappiamo che loro sono dei campioni, ma noi gli daremo filo da torcere.

Come avete preparato questa partita?

Come tutte le altre, sempre concentrati su palle inattive, fase difensiva e fase offensiva.

E’ un punto importante della stagione, sentite pressione?

Non credo, giochiamo tutte le partite allo stesso modo cercando sempre di portarle a casa.