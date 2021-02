Kumbulla compie 21 anni: gli auguri della Roma sui social – FOTO

Giornata speciale per Marash Kumbulla, che oggi compie 21 anni. Il difensore albanese è arrivato in estate dal Verona per 17 milioni più i cartellini di Cetin e dei giovani Diaby e Cancellieri. Un investimento molto importante da parte dei giallorossi, che però sta faticando a trovare continuità da titolare con Fonseca, chiuso da Ibanez oltre che da Mancini e Smalling. Un campionato in chiaroscuro per il centrale nato l’8 febbraio del 2000 a Peschiera del Garda, che però può vantare uno scalpo illustre come quello del Milan, a cui ha segnato a ‘San Siro’ un gol fondamentale per il 3-3 finale. Anche la Roma ha augurato buon compleanno a Kumbulla sui propri canali social, con un video di highlights in partita e in allenamento.