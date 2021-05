Kumbulla: “Chiellini il mio idolo. Sono ansioso di vedere i tifosi allo stadio”

Terza parte della video intervista dell'albanese

Dopo le prime due parti dell'intervista sui social di Marash Kumbulla pubblicate tra lunedì e martedì, oggi è la volta della terza e ultima. "Al piccolo Marash consiglierei di viversi le partite e gli allenamenti con più serenità, senza pensare troppo al futuro magari. Il mio allenatore prima dell'esordio mi diceva di essere tranquillo e giocare come so e di non preoccuparmi di un eventuale errore. Io invece dentro di me sapevo che mi sarei preoccupato in caso di errore (ride, ndc). Routine prepartita? Ascolto le stesse canzoni nello stesso momento. Il mio prossimo obiettivo nella Roma è fare un altro gol. Un idolo? Chiellini". Chiusura sui tifosi: "Non vedo l'ora di vederli allo stadio sperando che ci sostengano e ci facciano vincere qualche partita in più".