Kumbulla: “Che emozione il gol col Milan. Il Covid il momento più difficile”

Il difensore albanese: "Entrare in campo con lo stadio pieno è un momento che mi fa battere il cuore"

Breve botta e risposta di Marash Kumbulla sui social. Il difensore centrale ha postato sul suo profilo Instagram la prima parte di un'intervista che verrà pubblicata integralmente domani. "Quando mi ha chiamato la Roma ho pensato 'wow'. Il momento più emozionante quest'anno è stata la partita col Milan e il mio gol del 3-3. Il Covid il momento più difficile della mia carriera. Cosa mi fa battere il cuore? Entrare in campo con lo stadio pieno" . Poi si passa agli hobby: "Inception il mio film preferito, Peschiera del Garda il posto del cuore. La vacanza dei sogni alle Maldive, il mio cantante preferito Irama". Kumbulla è stato chiamato in causa durante il derby dopo l'infortunio di Ibanez e ha giocato una delle sue migliori partite da quando veste la maglia giallorossa. Ora aspetta anche lui di conoscere Mourinho e di cominciare a lavorare con lo Special One.