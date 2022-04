Kumbulla carico per il Bologna: “In preparazione per l’importante gara di domenica”

Il centrale giallorosso sprona la squadra in vista dell'impegno di campionato contro la formazione rossoblu

Marash Kumbulla, uno degli esclusi del match di Conference League contro il Leicester, ha caricato i compagni tramite un post sul suo profilo ufficiale Instagram. "In preparazione per l'importante gara di domenica! Forza Roma, avanti così!", questa la didascalia scelta dal centrale albanese che è pronto a giocarsi le sue carte per ottenere una maglia da titolare nel match di domenica contro il Bologna.